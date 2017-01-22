Beşiktaş kafilesi, Alanya'ya geldi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile yarın yapacağı maç için Alanya'ya geldi.
Gazipaşa Havalimanı'na özel uçakla gelen siyah-beyazlı kafile, iç hatlar terminali yerine piste giren takım otobüsüyle çıkış yaptı.
Takımı karşılamaya gelen taraftarlar, havalimanı çıkışında futbolcuların otobüsten inmesi için tezahüratlarda bulundu. Futbolcular otobüsten inmeyince, bazı taraftarlar tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı takımı taşıyan otobüs, meşaleler yakarak sevgi gösterisinde bulunan taraftarların ilgisi nedeniyle güçlükle havalimanından ayrıldı.
Beşiktaş kafilesi, konaklayacağı otele geçti.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:48
- Fenerbahçe - M. Başakşehir | Canlı Anlatım
Toplam 7
Yorum
sami fenerde Kajer Lens ve karavaliev disindakilerin hepsi bos adam
- Arena’dan çıkış yok
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı sevim koş hakem yine penaltı vermiş
- Emirates'te müthiş son!
Toplam 1
Yorum
ali ridvan dogru demis sike bahceyi rüyanda göremezsin avrupadan damgali sike fener
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