 Beşiktaş kafilesi, Alanya'ya geldi – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    kafilesi, Alanya'ya geldi

    Beşiktaş kafilesi, Alanya'ya geldi

    , Spor Toto Süper Lig'de ile yarın yapacağı maç için Alanya'ya geldi.

    Gazipaşa Havalimanı'na özel uçakla gelen siyah-beyazlı kafile, iç hatlar terminali yerine piste giren takım otobüsüyle çıkış yaptı.

    Takımı karşılamaya gelen taraftarlar, havalimanı çıkışında futbolcuların otobüsten inmesi için tezahüratlarda bulundu. Futbolcular otobüsten inmeyince, bazı taraftarlar tepki gösterdi.

    Siyah-beyazlı takımı taşıyan otobüs, meşaleler yakarak sevgi gösterisinde bulunan taraftarların ilgisi nedeniyle güçlükle havalimanından ayrıldı.

    kafilesi, konaklayacağı otele geçti.

    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:48
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