 Antalya yolcusu – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Antalya yolcusu

    Antalya yolcusu
    , yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşması için sabah 12.00'de yapacağı antrenmanın ardından Antalya'ya giderek kampa girecek. Siyah-beyazlılar hazırlıklarını dün sabah yaptığı tek idmanla sürdürdü. 1.5 saat süren antrenmanda istasyon koşuları, top kontrolü, dar alanda kontrol pas, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları yapıldı.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:15
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