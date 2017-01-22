Antalya yolcusu
Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Alanyaspor karşılaşması için sabah 12.00'de yapacağı antrenmanın ardından Antalya'ya giderek kampa girecek. Siyah-beyazlılar hazırlıklarını dün sabah yaptığı tek idmanla sürdürdü. 1.5 saat süren antrenmanda istasyon koşuları, top kontrolü, dar alanda kontrol pas, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları yapıldı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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