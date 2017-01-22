 Alper Ulusoy’la kaybetmediler – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    ’la kaybetmediler

    Alper Ulusoy’la kaybetmediler
    'ın yarınki maçını yönetecek olan , hakemlik kariyerinde siyah- beyazlıların 4 karşılaşmasında düdük çaldı. Beşiktaş, Ulusoy'un yönettiği 4 karşılaşmanın 3'ünü kazandı 1'inde berabere kaldı. Ulusoy, Beşiktaş'ın son olarak Türkiye Kupası'nda deplasmandaki Darıca GB karşılaşmasını yönetmişti.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:22
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