Alper Ulusoy’la kaybetmediler
Beşiktaş'ın yarınki maçını yönetecek olan Alper Ulusoy, hakemlik kariyerinde siyah- beyazlıların 4 karşılaşmasında düdük çaldı. Beşiktaş, Ulusoy'un yönettiği 4 karşılaşmanın 3'ünü kazandı 1'inde berabere kaldı. Ulusoy, Beşiktaş'ın son olarak Türkiye Kupası'nda deplasmandaki Darıca GB karşılaşmasını yönetmişti.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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