 Yönetimden teşekkür – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Yönetimden teşekkür

    Yönetimden teşekkür
    Kulübü, Birmingham'a giden Kerim için teşekkür mesajı yayınladı. Mesajda, "3.5 sezondur formamızı terleten Kerim, 109 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele etti. Kerim'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz" denildi.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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