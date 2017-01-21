Tevfik Yamantürk divan başkanlığını açıkladı
Tevfik Yamantürk, Beşiktaş'ta divan başkanlığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü'nde gelecek hafta yapılacak olan divan kurulu başkanlık seçimlerinde Tevfik Yamantürk başkanlık için aday olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'ta yapılacak divan kurulu başkanlık seçimlerine Tevfik Yamantürk aday oldu. Medeni bir seçim olmasını beklediğini belirten Yamantürk, "Eski başkanımızla bir arkadaşlığımız var. Geçen gün yemek yedik. Kendisinin uygun göreceği 1 ya da 2 ismi yönetime iletmesini istedim. Bu menfaat işi değildir gönül işidir. 3 güzide kulübümüze gözümüzün nuru gibi bakmalıyız. Öyle bakılıyor olsa burada olmuyor olurdum. Süleyman abiden sonra yaşananlar ortada. Bu kulüpler bize emanettir. Kimsenin tapulu malı değildir. Böyle geçiş döneminde sıkıntılar olmamalı. Bence masadan kalkmayı bileceksiniz. Kaybederken kazanırsınız, kazanırken kaybederseniz. Burada ısrar etmek tekrar ben seçileceğim demek camia'da kayba neden olur. Listemiz belli değil, çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ta yapılacak divan kurulu başkanlık seçimlerine Tevfik Yamantürk aday oldu. Medeni bir seçim olmasını beklediğini belirten Yamantürk, "Eski başkanımızla bir arkadaşlığımız var. Geçen gün yemek yedik. Kendisinin uygun göreceği 1 ya da 2 ismi yönetime iletmesini istedim. Bu menfaat işi değildir gönül işidir. 3 güzide kulübümüze gözümüzün nuru gibi bakmalıyız. Öyle bakılıyor olsa burada olmuyor olurdum. Süleyman abiden sonra yaşananlar ortada. Bu kulüpler bize emanettir. Kimsenin tapulu malı değildir. Böyle geçiş döneminde sıkıntılar olmamalı. Bence masadan kalkmayı bileceksiniz. Kaybederken kazanırsınız, kazanırken kaybederseniz. Burada ısrar etmek tekrar ben seçileceğim demek camia'da kayba neden olur. Listemiz belli değil, çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 8
Yorum
sammy64 bu seni neden ilgilendiriyo
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Toplam 1
Yorum
sammy64 sevin ya da sevmeyin,Türk futbolunun ondan öğrendiği- öğreneceği çok şey var.Kulüplerimiz onun yönetim anlayışına sap olsaydı borçlu olmazdı
- Kerim Frei’a 9 milyon TL
Toplam 4
Yorum
ozi kerim hayatının hatasımı şampiyon bir takımdan 2.lig bir takıma giderek yaptı. kiralık gitmeyi denemeliydin
Tevfik Yamantürk divan başkanlığını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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