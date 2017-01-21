Porto Aboubakar'ı geri istedi
Portekiz'in Porto kulübü, Beşiktaşlı oyuncu Aboubakar'ı devre arasında geri almak için teklifte bulundu.
Portekiz Premier Lig'inde lider Benfica'nın 1 puan gerisinde şampiyonluk yarışı veren Porto, sezon başında Beşiktaş'a kiraladığı Aboubakar'ı yeniden kadroya katmak için çalışmalara başladı.
sezon başında 3 milyon 300 bin euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına transfer edilen Kamerunlu golcü, Siyah-beyazlılar formayla sezonun ilk yarısında 14 maçta 3 gollük performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.
Bonservis bedeli 11 milyon euro olarak belirlenen Aboubakar'ın dil problemi nedeniyle takıma uyum sorunu yaşadığını başkan Fikret Orman açıklamıştı.
Transfer döneminin kapanmasına 10 gün kala golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş da Aboubakar'ın maaş yükünden kurtularak forvet transferinde elini güçlendirmenin planlarını yapıyor.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:52
- "Penaltı haksızdı"
Toplam 5
Yorum
Konyalı gs Bu deyongmudur nedir adam futbolcudan baska her halta benziyor taa rakip sahadan geri pas atacak kadar kalitesiz ayağına aldıgı her top oldu
- "Penaltı haksızdı"
Toplam 5
Yorum
Konyalı gs Takım durarak top oynuyor hoca desen taraf kadar bilgisi yok koyun gibi seyrediyor 83 dk olmuş oyuncu degıştıremıyor yazıklar olsun yonetıme
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 26
Yorum
selim Hayirli sabahlar...illaki dogrulari insanin kendi cani yaninca goruyor.FB.cuneytten yakinirken sesiniz cikmiyordu.Nasilmis..
Porto Aboubakar'ı geri istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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