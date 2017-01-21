 Porto Aboubakar'ı geri istedi – Fotomaç – 21 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Porto Aboubakar'ı geri istedi

    Porto Aboubakar'ı geri istedi

    Portekiz'in Porto kulübü, Beşiktaşlı oyuncu Aboubakar'ı devre arasında geri almak için teklifte bulundu.

    Portekiz Premier Lig'inde lider Benfica'nın 1 puan gerisinde şampiyonluk yarışı veren Porto, sezon başında Beşiktaş'a kiraladığı Aboubakar'ı yeniden kadroya katmak için çalışmalara başladı.

    sezon başında 3 milyon 300 bin euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına transfer edilen Kamerunlu golcü, Siyah-beyazlılar formayla sezonun ilk yarısında 14 maçta 3 gollük performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.

    Bonservis bedeli 11 milyon euro olarak belirlenen Aboubakar'ın dil problemi nedeniyle takıma uyum sorunu yaşadığını başkan Fikret Orman açıklamıştı.

    Transfer döneminin kapanmasına 10 gün kala golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş da Aboubakar'ın maaş yükünden kurtularak forvet transferinde elini güçlendirmenin planlarını yapıyor.

    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Porto Aboubakar'ı geri istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.