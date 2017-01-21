Milletimizin başı sağolsun
Beşiktaş Kulübü, El Bab'da şehit olan askerlerimiz için başsağlığı diledi. Açıklamada, "Hain terör saldırısında 5 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve TSK'ya başsağlığı diler, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ederiz" denildi.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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