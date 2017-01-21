 Milletimizin başı sağolsun – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Milletimizin başı sağolsun

    Milletimizin başı sağolsun
    Kulübü, El Bab'da şehit olan askerlerimiz için başsağlığı diledi. Açıklamada, "Hain terör saldırısında 5 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve TSK'ya başsağlığı diler, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ederiz" denildi.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:53
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