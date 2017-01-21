 Kerim Frei’a 9 milyon TL – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    ’a 9 milyon TL

    Kerim Frei’a 9 milyon TL

    Kulübü, 'ın transferi konusunda FC ile anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.

    Yapılan açıklamaya göre , İngiliz ekibinden bu transfer için 2 milyon 250 bin euro (9 milyon TL) bonservis bedeli alacak. Ancak anlaşma, bununla da sınırlı değil... Oyuncunun sözleşmesi boyunca, bir üst lige çıkarsa 500 bin euro, Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500 bin euro, Birmingham City'de oynayacağı 20. maçtan sonra 250 bin euro'luk bedeller de Beşiktaş'ın kasasına girecek. Kerim yeni kulübüyle 3.5 yıllık anlaştı.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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