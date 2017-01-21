Kerim Frei’a 9 milyon TL
Beşiktaş Kulübü, Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City FC ile anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.
Yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, İngiliz ekibinden bu transfer için 2 milyon 250 bin euro (9 milyon TL) bonservis bedeli alacak. Ancak anlaşma, bununla da sınırlı değil... Oyuncunun sözleşmesi boyunca, Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500 bin euro, Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500 bin euro, Birmingham City'de oynayacağı 20. maçtan sonra 250 bin euro'luk bedeller de Beşiktaş'ın kasasına girecek. Kerim yeni kulübüyle 3.5 yıllık anlaştı.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
Toplam 15
Yorum
ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
- Kerim Frei'dan Beşiktaş'a veda!
Toplam 4
Yorum
Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
- Caceres’ten vazgeçildi
Toplam 23
Yorum
ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
Kerim Frei’a 9 milyon TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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