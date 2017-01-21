 Kartal yine PFDK’lık – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Kartal yine ’lık

    Kartal yine PFDK’lık
    , Darıca karşılaşmasında taraftarların neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle 'ya sevk edildi. 'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş kulübü, Darıca GB ile oynanan maçta yapılan 'çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle PFDK'ya sevk edilmiştir" denildi.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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