''Her gün 45 oyuncu gelmek istiyor''
Yönetici Metin Albayrak, “Bize günde 45 oyuncu teklif ediliyor. Transferi, ‘hadi parayı basalım’ diye yapmıyoruz. Sistemimize ve ekip ruhuna uyum sağlayacak isimlerin peşindeyiz” dedi.
Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Haliç'te hizmete giren 80. Kartal Yuvası açılışı sonrası soruları yanıtlayan Albayrak, devre arası transferlerinin her zaman zor olduğunu ifade etti. Genel de kontratların sezon sonu bittiğini ve anlaşmaların o çerçevede yapıldığını belirten Albayrak, "Transfer komitemizin belirlediği pozisyonlara takviye yaptık. Santrfor bölgesi için birkaç oyuncuya teklifte bulunduk ama biz transfer yapmış olmak için transfer yapmak istemiyoruz. Türkiye'nin, Beşiktaş'ın ekonomik durumları belli. UEFA konjonktürü var. Dövizin nereye geldiğini hep birlikte görüyoruz. O yüzden ince eleyip sık dokuyoruz" ifadesini kullandı.
BİZİM GOLCÜLERİMİZ MİLLİ
Özellikle ara transfer döneminde doğru hamleler yapmak istediklerini belirten Albayrak şöyle devam etti: "Bize gelmek isteyen çok oyuncu var. Her gün yaklaşık 45 oyuncu teklif ediyorlar. Biz transfer yaparken hadi parayı basalım diye yapmıyoruz. Birçok kriteri inceliyoruz. Oyun kalitemize, hocamızın sistemine uyacak, ekip ruhuna uyum sağlayacak kriterler var. Bütçemiz çerçevesinde çalışıyoruz. Kamerun ve Türk Milli takımlarının santrforları var kadromuzda. Beşiktaş öldü bitti, santrforu yok diye bir endişemiz yok. Oyuncularımızdan mutluyuz. Kamerun Milli Takımı'nda olan Vincent Aboubakar da çok hırslı ve bir an evvel takımımıza geri dönmek istiyor."
GÜZEL DERBİ OLACAK
Metin Albayrak, Türkiye Kupası'ndaki F.Bahçe eşleşmesi için şu ifadeleri kullandı: "Güzel bir derbi olacak. Vodafone Arena'da onları ağırlamaktan mutlu olacağız. Açıldıktan sonraki ilk Fenerbahçe derbisi olacak. Bu sene iki kere gelecekler. Umarım iki maçımızı da kazanıp yolumuza devam ederiz."
TALİSCA'NIN TAPUSUNU ALACAĞIZ!
Yönetici Albayrak, kiralık oynayan Talisca'yı göndermeyi değil, bonservisini almayı planladıklarını söyledi. Metin Albayrak, "Önümüzdeki sene de bizde. Satın alma opsiyonu kontratta var. Geçen hafta Ümraniye'ye gittiğimizde başkanla görüştü ve 'Burayı kendi kulübüm gibi görüyorum' dedi. Biz de onu çok seviyoruz. İnşallah tamamen kontratını alırız. O çerçevede hareket ediyoruz" açıklamasını yaptı.
AZİZ YILDIRIM DOĞRU SÖYLÜYOR
Beşiktaşlı yönetici Albayrak, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yabancı oyuncu konusunda doğru söylediğini belirtti. Albayrak, "Biz Türk oyunculara çok güveniyoruz. Her kulübün kendi felsefesi vardır, saygı duyuyorum. Aziz bey genel anlamda Türk futbolu için doğru bir tespitte bulunmuştur" diye konuştu.
BİZİM GOLCÜLERİMİZ MİLLİ
Özellikle ara transfer döneminde doğru hamleler yapmak istediklerini belirten Albayrak şöyle devam etti: "Bize gelmek isteyen çok oyuncu var. Her gün yaklaşık 45 oyuncu teklif ediyorlar. Biz transfer yaparken hadi parayı basalım diye yapmıyoruz. Birçok kriteri inceliyoruz. Oyun kalitemize, hocamızın sistemine uyacak, ekip ruhuna uyum sağlayacak kriterler var. Bütçemiz çerçevesinde çalışıyoruz. Kamerun ve Türk Milli takımlarının santrforları var kadromuzda. Beşiktaş öldü bitti, santrforu yok diye bir endişemiz yok. Oyuncularımızdan mutluyuz. Kamerun Milli Takımı'nda olan Vincent Aboubakar da çok hırslı ve bir an evvel takımımıza geri dönmek istiyor."
GÜZEL DERBİ OLACAK
Metin Albayrak, Türkiye Kupası'ndaki F.Bahçe eşleşmesi için şu ifadeleri kullandı: "Güzel bir derbi olacak. Vodafone Arena'da onları ağırlamaktan mutlu olacağız. Açıldıktan sonraki ilk Fenerbahçe derbisi olacak. Bu sene iki kere gelecekler. Umarım iki maçımızı da kazanıp yolumuza devam ederiz."
TALİSCA'NIN TAPUSUNU ALACAĞIZ!
Yönetici Albayrak, kiralık oynayan Talisca'yı göndermeyi değil, bonservisini almayı planladıklarını söyledi. Metin Albayrak, "Önümüzdeki sene de bizde. Satın alma opsiyonu kontratta var. Geçen hafta Ümraniye'ye gittiğimizde başkanla görüştü ve 'Burayı kendi kulübüm gibi görüyorum' dedi. Biz de onu çok seviyoruz. İnşallah tamamen kontratını alırız. O çerçevede hareket ediyoruz" açıklamasını yaptı.
AZİZ YILDIRIM DOĞRU SÖYLÜYOR
Beşiktaşlı yönetici Albayrak, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yabancı oyuncu konusunda doğru söylediğini belirtti. Albayrak, "Biz Türk oyunculara çok güveniyoruz. Her kulübün kendi felsefesi vardır, saygı duyuyorum. Aziz bey genel anlamda Türk futbolu için doğru bir tespitte bulunmuştur" diye konuştu.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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