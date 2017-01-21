Forvete Jackson
Forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande’da forma giyen 30 yaşındaki golcü Jackson Martinez’i kiralamak için harekete geçti.
Beşiktaş'ta ocak ayının başından bu yana ismi transfer gündeminde olan Jackson Martinez konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Forvet arayışlarını yoğun bir şekilde devam ettiren siyah-beyazlı kulübün, Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen 30 yaşındaki golcüyü kiralamak için harekete geçtiği dile getirildi. Kolombiyalı oyuncunun menajeri ile temasa geçen yönetimin, ilk teklifini sunduğu ve bir hafta içinde cevap verilmesini beklediği dile getirildi.
42 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Kolombiyalı oyuncunun teklife olumlu yaklaşması halinde Guangzhou Evergrande ile görüşecek transfer komitesi, golcü futbolcuyu kiralamak için Çin ekibi ile anlaşma zemini arayacak. 1 yıl önce Atletico Madrid'den 42 milyon euro karşılığında Çin'e transfer olan Martinez, Guangzhou'da çıktığı 15 maçta 4 gol-2 asistlik bir performans sergiledi. Bu arada Beşiktaş'ın ilgilendiği bir diğer forvet adayının 21 yaşındaki Gineli oyuncu Obbi Oulare olduğu dile getirildi. Bonservisi İngiliz ekibi Watford'da olan Oulare, ilk yarıyı kiralık geçirdiği Belçika'nın Zulte Waregem kulübüyle sözleşmesini feshedip İngiltere'ye döndü.
42 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Kolombiyalı oyuncunun teklife olumlu yaklaşması halinde Guangzhou Evergrande ile görüşecek transfer komitesi, golcü futbolcuyu kiralamak için Çin ekibi ile anlaşma zemini arayacak. 1 yıl önce Atletico Madrid'den 42 milyon euro karşılığında Çin'e transfer olan Martinez, Guangzhou'da çıktığı 15 maçta 4 gol-2 asistlik bir performans sergiledi. Bu arada Beşiktaş'ın ilgilendiği bir diğer forvet adayının 21 yaşındaki Gineli oyuncu Obbi Oulare olduğu dile getirildi. Bonservisi İngiliz ekibi Watford'da olan Oulare, ilk yarıyı kiralık geçirdiği Belçika'nın Zulte Waregem kulübüyle sözleşmesini feshedip İngiltere'ye döndü.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:29
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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