 Forvete Jackson – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Forvete Jackson

    Forvete Jackson

    Forvet arayışlarını hızlandıran , Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande’da forma giyen 30 yaşındaki golcü ’i kiralamak için harekete geçti.

    'ta ocak ayının başından bu yana ismi transfer gündeminde olan Jackson Martinez konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Forvet arayışlarını yoğun bir şekilde devam ettiren siyah-beyazlı kulübün, Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen 30 yaşındaki golcüyü kiralamak için harekete geçtiği dile getirildi. Kolombiyalı oyuncunun menajeri ile temasa geçen yönetimin, ilk teklifini sunduğu ve bir hafta içinde cevap verilmesini beklediği dile getirildi.

    42 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
    Kolombiyalı oyuncunun teklife olumlu yaklaşması halinde Guangzhou Evergrande ile görüşecek transfer komitesi, golcü futbolcuyu kiralamak için Çin ekibi ile anlaşma zemini arayacak. 1 yıl önce Atletico Madrid'den 42 milyon euro karşılığında Çin'e transfer olan Martinez, Guangzhou'da çıktığı 15 maçta 4 gol-2 asistlik bir performans sergiledi. Bu arada Beşiktaş'ın ilgilendiği bir diğer forvet adayının 21 yaşındaki Gineli oyuncu Obbi Oulare olduğu dile getirildi. Bonservisi İngiliz ekibi Watford'da olan Oulare, ilk yarıyı kiralık geçirdiği Belçika'nın Zulte Waregem kulübüyle sözleşmesini feshedip İngiltere'ye döndü.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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