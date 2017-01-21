Fikret Orman, gençlerle bir araya geldi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'da yapılan e-Spor ve Oyun Festivali'ni ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulübün desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Orman'ın yanı sıra yönetim kurulu üyesi Berk Hacıgüzeller ile divan kurulu üyesi Tevfik Yamantürk'ün de katıldığı bildirildi.
Organizasyonda Fikret Orman ve Tevfik Yamantürk'ün oyun konsolunun başına geçerek maç yaptığı belirtildi.
Orman, siyah-beyazlı kulübün e-Spora desteğinin devam edeceğini kaydetti.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:36
- ''Şampiyonluğa inanıyorum''
Toplam 8
Yorum
sammy64 bu seni neden ilgilendiriyo
- İlhan Cavcav yoğun bakıma alındı
Toplam 1
Yorum
sammy64 sevin ya da sevmeyin,Türk futbolunun ondan öğrendiği- öğreneceği çok şey var.Kulüplerimiz onun yönetim anlayışına sap olsaydı borçlu olmazdı
- Kerim Frei’a 9 milyon TL
Toplam 4
Yorum
ozi kerim hayatının hatasımı şampiyon bir takımdan 2.lig bir takıma giderek yaptı. kiralık gitmeyi denemeliydin
Fikret Orman, gençlerle bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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