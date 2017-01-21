 Dusko Tosic ‘32’ yaşında – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    ‘32’ yaşında

    Dusko Tosic ‘32’ yaşında
    'ın başarılı savunma oyuncusu Dusko Tosic'in doğum günü dün gerçekleştirilen antrenman sonrasında kesilen pastayla kutlandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik heyetimiz ve futbolcular, yeni yaşında 'e mutluluklar diledi. Tosic yaptığı kısa konuşmada, "Geçen sezonu şampiyon olarak tamamladık. İnşallah bu sezon da geçen seneki gibi kupayı kaldırırız" ifadesini kullandı.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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