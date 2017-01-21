Dusko Tosic ‘32’ yaşında
Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Dusko Tosic'in doğum günü dün gerçekleştirilen antrenman sonrasında kesilen pastayla kutlandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik heyetimiz ve futbolcular, yeni yaşında Dusko Tosic'e mutluluklar diledi. Tosic yaptığı kısa konuşmada, "Geçen sezonu şampiyon olarak tamamladık. İnşallah bu sezon da geçen seneki gibi kupayı kaldırırız" ifadesini kullandı.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 15
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
Dusko Tosic ‘32’ yaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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