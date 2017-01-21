Beşiktaş’ta durmak yok

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antrenmanda, kupa maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, pas çalışmaları ve yarı sahada taktik maçın ardından şut çalışmalarıyla idmanı tamamladı. Siyahbeyazlı takım, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



BABEL VE GÖNÜL İDMANA KATILDI

Osmanlıspor karşılaşmasında hafif sakatlık yaşayan Ryan Babel ve Gökhan Gönül, takımla çalışmalara katılırken; iki oyuncunun da forma giyebileceği belirtildi.