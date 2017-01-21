Beşiktaş’ta durmak yok
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Antrenmanda, kupa maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, pas çalışmaları ve yarı sahada taktik maçın ardından şut çalışmalarıyla idmanı tamamladı. Siyahbeyazlı takım, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
BABEL VE GÖNÜL İDMANA KATILDI
Osmanlıspor karşılaşmasında hafif sakatlık yaşayan Ryan Babel ve Gökhan Gönül, takımla çalışmalara katılırken; iki oyuncunun da forma giyebileceği belirtildi.
BABEL VE GÖNÜL İDMANA KATILDI
Osmanlıspor karşılaşmasında hafif sakatlık yaşayan Ryan Babel ve Gökhan Gönül, takımla çalışmalara katılırken; iki oyuncunun da forma giyebileceği belirtildi.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
Toplam 15
Yorum
ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
- Kerim Frei'dan Beşiktaş'a veda!
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
- Caceres’ten vazgeçildi
Toplam 23
Yorum
ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
Beşiktaş’ta durmak yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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