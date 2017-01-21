80’inci Yuva Haliç’te açıldı
Beşiktaş Kulübü'nün resmi ürünlerini satan Kartal Yuvası'nın 80'inci mağazası, Biz Cevahir Haliç AVM'de açıldı. Açılışa Başkan ve yöneticiler Metin Albayrak ile Hüseyin Mican'ın yanı sıra çok sayıda taraftar katıldı. Yönetici Hüseyin Mican, Kartal Yuvası markasına yatırım yapmaya durmaksızın devam edeceklerini özellikle vurguladı.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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