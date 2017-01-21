 80’inci Yuva Haliç’te açıldı – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    80’inci Yuva Haliç’te açıldı

    80’inci Yuva Haliç’te açıldı
    Kulübü'nün resmi ürünlerini satan 'nın 80'inci mağazası, 'de açıldı. Açılışa Başkan ve yöneticiler Metin Albayrak ile Hüseyin Mican'ın yanı sıra çok sayıda taraftar katıldı. Yönetici Hüseyin Mican, Kartal Yuvası markasına yatırım yapmaya durmaksızın devam edeceklerini özellikle vurguladı.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:00
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