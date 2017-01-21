"4 milyon liralık tasarruf sağladık"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu da siyah-beyazlı kulübün yeni çalışma ofislerinin açılışına katıldı.
Beşiktaş Kulübünün, Vodafone Arena'daki yeni çalışma ofislerinin açılışı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Vodafone Arena'daki kulüp binasının önünde yapılan törende, Bakan Müezzinoğlu ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, açılış kurdelesini birlikte kesti.
Müezzinoğlu, yeni yönetim alanının siyah-beyazlı kulübe hayırlı olmasını dileyerek, "Beşiktaş'a yakışır muhteşem bir eser kazandırdılar. Sportif faaliyetlerde önemli başarılara imza atmaya devam ediyorlar. Umarım bu sene yenileri de gelmeye devam edecek. Modern ve huzurlu mekanlarda çalışmak kulüp yönetimi açısından önemli. Güzel mekanlar olmuş, başkana teşekkür ediyoruz. Çalışanlara hayırlı olsun." diye konuştu.
Müezzinoğlu ayrıca, "Kırıcı olmadan tatlı bir rekabetle, milli bir ruhla, birlik ve beraberlik içerisinde sporun güzelliklerini yansıtacak şekilde bir dönemin olmasına da vesile olsun diyorum. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Orman: "4 milyon liralık tasarruf sağlamış olduk"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da kulübün tüm idari birimlerini tek çatı altına topladıklarını belirterek, "Beş ayrı birimi buraya, 2 bin 700 metrekarelik bir alana taşıdık. Boşalttığımız binayı kiraya vererek 700 bin dolar gelir elde edeceğiz. Buraya taşınarak da 4 milyon liralık tasarruf sağlamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmaların ardından Orman ile siyah-beyazlı yöneticiler, Bakan Müezzinoğlu'na yeni çalışma ofislerini gezdirdi.
Fikret Orman, siyah-beyazlı yöneticiler ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Müezzinoğlu'na, isminin yazılı olduğu forma ile plaket takdim edildi.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:13
- ''Şampiyonluğa inanıyorum''
Toplam 8
Yorum
sammy64 bu seni neden ilgilendiriyo
- İlhan Cavcav yoğun bakıma alındı
Toplam 1
Yorum
sammy64 sevin ya da sevmeyin,Türk futbolunun ondan öğrendiği- öğreneceği çok şey var.Kulüplerimiz onun yönetim anlayışına sap olsaydı borçlu olmazdı
- Kerim Frei’a 9 milyon TL
Toplam 4
Yorum
ozi kerim hayatının hatasımı şampiyon bir takımdan 2.lig bir takıma giderek yaptı. kiralık gitmeyi denemeliydin
"4 milyon liralık tasarruf sağladık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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