 Yuvakuran bir ilki yaşadı – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Yuvakuran bir ilki yaşadı

    Yuvakuran bir ilki yaşadı
    Darıca G.Birliği maçının ilk 11'inde sahaya çıkarak siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan da ilk kez resmi bir maçta oynama heyecanı yaşadı. Sezon başında Beşiktaş'ın Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Beylerbeyi'nden kiraladığı ancak genelde 21 yaş altı takımının maçlarında görev alan Utku Yuvakuran, kupa maçlarında şans bulan Tolga Zengin'in yerine formayı giydi.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:19
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