Yuvakuran bir ilki yaşadı
Darıca G.Birliği maçının ilk 11'inde sahaya çıkarak siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan Utku Yuvakuran da ilk kez resmi bir maçta oynama heyecanı yaşadı. Sezon başında Beşiktaş'ın Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Beylerbeyi'nden kiraladığı ancak genelde 21 yaş altı takımının maçlarında görev alan Utku Yuvakuran, kupa maçlarında şans bulan Tolga Zengin'in yerine formayı giydi.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Yuvakuran bir ilki yaşadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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