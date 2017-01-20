 Veli, 336 gün sonra sahada – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Veli, 336 gün sonra sahada

    Veli, 336 gün sonra sahada
    Son dönemlerde omzundaki sorun nedeniyle üst üste operasyonlar geçiren Veli Kavlak, 336 gün sonra bir resmi maçta Beşiktaş formasını giydi. Geçen sezon 17 Şubat'ta Mersin maçında 90+2. dakikada oyuna girerek son resmi maçında şans bulan Veli, böylece formasına kavuştu. Dünkü maçta kaptanlık görevini de üstlenen , ikinci yarıda yerini Necip Uysal'a bıraktı.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:19
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