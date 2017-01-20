Veli, 336 gün sonra sahada
Son dönemlerde omzundaki sorun nedeniyle üst üste operasyonlar geçiren Veli Kavlak, 336 gün sonra bir resmi maçta Beşiktaş formasını giydi. Geçen sezon 17 Şubat'ta Mersin maçında 90+2. dakikada oyuna girerek son resmi maçında şans bulan Veli, böylece formasına kavuştu. Dünkü maçta kaptanlık görevini de üstlenen Veli Kavlak, ikinci yarıda yerini Necip Uysal'a bıraktı.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Veli, 336 gün sonra sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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