 Matej Mitrovic 11’de başladı – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    11’de başladı

    Matej Mitrovic 11’de başladı
    Beşiktaş'ın yeni transferlerinden , siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. 4 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle gündeme gelen Mitrovic, Süper ligde Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada kadroda yer almamıştı. Hırvat oyuncu, savunmanın göbeğinde rakip atakları engellemeye çalıştı. Bu arada Vodafone Arena boş kalırken, mücadeleyi 2 bine yakın Beşiktaşlı taraftar izledi.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:20
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