Matej Mitrovic 11’de başladı
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Matej Mitrovic, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. 4 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle gündeme gelen Mitrovic, Süper ligde Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada kadroda yer almamıştı. Hırvat oyuncu, savunmanın göbeğinde rakip atakları engellemeye çalıştı. Bu arada Vodafone Arena boş kalırken, mücadeleyi 2 bine yakın Beşiktaşlı taraftar izledi.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Matej Mitrovic 11’de başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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