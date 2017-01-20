Kerim Frei'dan Beşiktaş'a veda!
Beşiktaş'tan İngiltere Championship takımlarından Birmingham City'ye transfer olan Kerim Frei, sosyal medya hesabı üzerinden veda etti.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından açıklamada bulunan Kerim Frei, "Üç buçuk yıl boyunca şanlı forması için ter döktüğüm kulübüme, her zaman yanımda olan takım arkadaşlarıma, hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi taraftarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Birmingham City ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını vurgulayan Kerim Frei, yeni takımına katılmak için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:35
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Toplam 8
Yorum
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- "Bu kadroyla şampiyon olabiliriz"
Toplam 8
Yorum
analiz kendi sahamızda adanayı yenemedik,hayalci olmamak lazım fazla,önümüzde 3 aday var ve 3 ünden en fazla 1 ini yakalayabiliriz biz
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