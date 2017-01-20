 Kerim Frei'dan Beşiktaş'a veda! – Fotomaç – 20 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'dan 'a veda!

    Kerim Frei'dan Beşiktaş'a veda!

    'tan İngiltere Championship takımlarından 'ye transfer olan , sosyal medya hesabı üzerinden veda etti.

    Sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından açıklamada bulunan , "Üç buçuk yıl boyunca şanlı forması için ter döktüğüm kulübüme, her zaman yanımda olan takım arkadaşlarıma, hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi taraftarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını vurgulayan Kerim Frei, yeni takımına katılmak için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.

    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kerim Frei'dan Beşiktaş'a veda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.