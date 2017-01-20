Kerim Frei Birmingham’da
Ara transfer döneminde Babel ve Mitrovic'i alarak kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, genç oyuncu Kerim Frei'ı da Birmingham'a gönderdi.
Bu sezon 14 resmi maçta forma şansı bulan ve rakip filelere 4 gol gönderen Kerim Frei'ın, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'a transfer olması kulüpler her konuda anlaşmaya vardı.
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in de onayını alırken, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için İngiliz ekibinin siyah-beyazlılara 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Beşiktaş ile 1.5 senelik daha sözleşmesi bulunan Kerim Frei, siyah-beyazlılardan senelik 1.1 milyon euro garanti para, 5 bin euro da maç başına ücret alıyordu.
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in de onayını alırken, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için İngiliz ekibinin siyah-beyazlılara 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Beşiktaş ile 1.5 senelik daha sözleşmesi bulunan Kerim Frei, siyah-beyazlılardan senelik 1.1 milyon euro garanti para, 5 bin euro da maç başına ücret alıyordu.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Kerim Frei Birmingham’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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