 Kerim Frei Birmingham’da – Fotomaç – 20 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Birmingham’da

    Kerim Frei Birmingham’da

    Ara transfer döneminde Babel ve Mitrovic'i alarak kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, genç oyuncu 'ı da Birmingham'a gönderdi.

    Bu sezon 14 resmi maçta forma şansı bulan ve rakip filelere 4 gol gönderen 'ın, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'a transfer olması kulüpler her konuda anlaşmaya vardı.

    Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in de onayını alırken, 23 yaşındaki oyuncunun transferi için İngiliz ekibinin siyah-beyazlılara 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Beşiktaş ile 1.5 senelik daha sözleşmesi bulunan Kerim Frei, siyah-beyazlılardan senelik 1.1 milyon euro garanti para, 5 bin euro da maç başına ücret alıyordu.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kerim Frei Birmingham’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.