Güneş’ten mutlusu yok
Şenol Güneş, “Daha iyi olmalılar” dediği gençlere maçın ardından övgüler yağdırdı, “3 kulvarda da en iyisini yapmak için çalışıyoruz” diye konuştu
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, galibiyetle biten maçın ardından gençlere övgüler yağdırdı. Maç maç düşünmek zorunda olduklarını belirten tecrübeli hoca, "Ligde fazla şans bulamayan isimlere forma verdik. Futbolcular da ellerinden geleni yaptı.
Daha iyisini yapmak zorunda olduklarını her zaman söylüyorum. Sonuç itibari ile kazanmak önemlidir. Fenerbahçe ile eşleştik ama şu anda ligde Alanyaspor ile oynayacağımız karşılaşmayı düşünmek zorundayız. Mücadele ettiğimiz 3 kulvarda da en iyisi olmak için çaba sarfediyoruz. Beşiktaş formasını giyen herkes sahada en iyisini yapmak zorundadır" açıklamasında bulundu.
Daha iyisini yapmak zorunda olduklarını her zaman söylüyorum. Sonuç itibari ile kazanmak önemlidir. Fenerbahçe ile eşleştik ama şu anda ligde Alanyaspor ile oynayacağımız karşılaşmayı düşünmek zorundayız. Mücadele ettiğimiz 3 kulvarda da en iyisi olmak için çaba sarfediyoruz. Beşiktaş formasını giyen herkes sahada en iyisini yapmak zorundadır" açıklamasında bulundu.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Güneş’ten mutlusu yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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