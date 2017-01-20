Güneş’ten mutlusu yok

Şenol Güneş, “Daha iyi olmalılar” dediği gençlere maçın ardından övgüler yağdırdı, “3 kulvarda da en iyisini yapmak için çalışıyoruz” diye konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, galibiyetle biten maçın ardından gençlere övgüler yağdırdı. Maç maç düşünmek zorunda olduklarını belirten tecrübeli hoca, "Ligde fazla şans bulamayan isimlere forma verdik. Futbolcular da ellerinden geleni yaptı.



Daha iyisini yapmak zorunda olduklarını her zaman söylüyorum. Sonuç itibari ile kazanmak önemlidir. Fenerbahçe ile eşleştik ama şu anda ligde Alanyaspor ile oynayacağımız karşılaşmayı düşünmek zorundayız. Mücadele ettiğimiz 3 kulvarda da en iyisi olmak için çaba sarfediyoruz. Beşiktaş formasını giyen herkes sahada en iyisini yapmak zorundadır" açıklamasında bulundu.