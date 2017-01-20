Gökhan'ın burnu kırıldı
Dün oynanan Türkiye Kupası maçında, Darıca G.Birliği'nin 23 yaşındaki genç kalecisi Gökhan Köstereli'nin burnu kırıldı.
26'ıncı dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ömer Şişmanoğlu ile çarpışan Gökhan yerde kaldı. Burnu kanamaya başlayan genç file bekçisinin burnunun kırıldığı ifade edilirken, Gökhan da 29'uncu dakikada yerini yedek kaleci Deniz Çınar'a bıraktı.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Gökhan'ın burnu kırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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