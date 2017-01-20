 Gökhan'ın burnu kırıldı – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Gökhan'ın burnu kırıldı

    Gökhan'ın burnu kırıldı

    Dün oynanan Türkiye Kupası maçında, Darıca G.Birliği'nin 23 yaşındaki genç kalecisi 'nin burnu kırıldı.

    26'ıncı dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ömer Şişmanoğlu ile çarpışan Gökhan yerde kaldı. Burnu kanamaya başlayan genç file bekçisinin burnunun kırıldığı ifade edilirken, Gökhan da 29'uncu dakikada yerini yedek kaleci Deniz Çınar'a bıraktı.

    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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