 Ersan Gülüm Çinlileri kızdırdı – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Çinlileri kızdırdı

    Ersan Gülüm Çinlileri kızdırdı

    Beşiktaş'ta şoku yaşanıyor.

    Siyah- beyazlıların her konuda anlaştığı Ersan'ın transferinde Çin kulübü Hebei China Fortune geri adım attı. Tecrübeli oyuncunun basına yapmış olduğu açıklamalara sinirlenen Çinli yetkililer, "Seni bedavaya gönderecektik, fakat sen bizi küçük düşürecek açıklamalar yapıyorsun" diyerek transfere engel oldu. Ersan'ın kulübü ile görüşmelere devam ettiği belirtildi.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:00
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