Ersan Gülüm Çinlileri kızdırdı
Beşiktaş'ta Ersan Gülüm şoku yaşanıyor.
Siyah- beyazlıların her konuda anlaştığı Ersan'ın transferinde Çin kulübü Hebei China Fortune geri adım attı. Tecrübeli oyuncunun basına yapmış olduğu açıklamalara sinirlenen Çinli yetkililer, "Seni bedavaya gönderecektik, fakat sen bizi küçük düşürecek açıklamalar yapıyorsun" diyerek transfere engel oldu. Ersan'ın kulübü ile görüşmelere devam ettiği belirtildi.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Ersan Gülüm Çinlileri kızdırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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