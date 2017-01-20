Ersan Gülüm Çinlileri kızdırdı

Beşiktaş'ta Ersan Gülüm şoku yaşanıyor.

Siyah- beyazlıların her konuda anlaştığı Ersan'ın transferinde Çin kulübü Hebei China Fortune geri adım attı. Tecrübeli oyuncunun basına yapmış olduğu açıklamalara sinirlenen Çinli yetkililer, "Seni bedavaya gönderecektik, fakat sen bizi küçük düşürecek açıklamalar yapıyorsun" diyerek transfere engel oldu. Ersan'ın kulübü ile görüşmelere devam ettiği belirtildi.