 Beşiktaş'tan KAP'a açıklama: Anlaştık! – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Beşiktaş'tan KAP'a açıklama: Anlaştık!

    Beşiktaş'tan KAP'a açıklama: Anlaştık!

    Beşiktaş, Kerim Frei'nin transferi için Birmingham ile anlaştıklarını KAP'a bildirdi.

    Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

    "Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.

    Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.
    Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir.
    Oyuncunun sözleşmesi boyunca;
    Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro
    Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro
    Birmingham City'de oynayacağı 20.maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir."

    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:23
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