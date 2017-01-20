Beşiktaş'tan KAP'a açıklama: Anlaştık!
Beşiktaş, Kerim Frei'nin transferi için Birmingham ile anlaştıklarını KAP'a bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.
Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir.
Oyuncunun sözleşmesi boyunca;
Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro
Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro
Birmingham City'de oynayacağı 20.maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir."
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:23
- Beşiktaş'tan KAP'a açıklama: Anlaştık!
Toplam 1
Yorum
mehmet Kerim Frei ilerde gerçekten çok büyük bir futbolcu olacak, ve ona yeteri kadar şans tanımayanları mahcup edecek. Şenol hoca hata yaptı.
- Mehmet Ekici her an F.Bahçe'yle imzalayabilir
Toplam 41
Yorum
kemalettin iş sağ açık eksiği ekicinin sözleşmesinin bitmesinde değil.Olcay transferinden sonra fb ile pazarlık artık imkansız.
- Yarı yolda bırakmayız
Toplam 15
Yorum
I.D.33 FB baska futbolcuyla 10 numarasini cözebilirse (kiralik gelsin bence) iyi olur, ve sezon sonunda M. Ekici bedelsiz gelir akilli olur.
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