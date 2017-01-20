Beşiktaş'tan KAP'a açıklama: Anlaştık!

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.

Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun sözleşmesi boyunca;

Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro

Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro

Birmingham City'de oynayacağı 20.maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir."