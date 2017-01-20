Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 23 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında dün Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ilk antrenmanı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptı.
Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, kupa maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, pas çalışmaları ve yarı sahada taktik maçın ardından şut çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Öte yandan, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında hafif sakalık yaşayan Ryan Babel ve Gökhan Gönül, takımla çalışmalara katıldı.
Siyah-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:58
- "Josue istediği yere gidebilir"
Toplam 3
Yorum
sağda linnesimiz var o yüzden josue,selçuk,h.balta,semih,cavanda,sabri gönderilmelidir. hem yaşlılar hem doymuşlar. yazık bu adamlara verilen paraya, oynamıyıyorlar
- Hedef Honda mı?
Toplam 22
Yorum
Fenerbahçe Zamanında çok övülen bir futolcuydu. Bakıyorum şimdi kimse istemiyor ilginç. Önemli olan oyuncu ile takımın kimyasının uyuşması.
- Gökhan'ın burnu kırıldı
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal İlk izlenimim Mitroviç, Miloşeviç'ten daha iyi...Daha hızlı ve pozisyon bilgisi daha yüksek...İki ayağını kullanabilmesi avantaj...
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.