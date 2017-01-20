Beşiktaş Kulübü: "Milletimizin başı sağolsun"
Beşiktaş Kulübü, El Bab'da şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diledi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Fırat Kalkanı harekatının 150'nci gününde El Bab bölgesinde teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği hain terör saldırısında 5 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Milletimiz için terör ile yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da fedakarca mücadele eden, bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen, gazi olan kahraman askerlerimize minnet borçluyuz.
El Bab'da şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diler, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ederiz."
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:54
- Fiyatlar el yakıyor
Toplam 11
Yorum
gs gs ya yetenek vaad eden genc bir sitober alinmali erenin yedegine gs da buruma bile golcü kesiliyor .yasin scnedar buruma sabriye kadar forv
- Hedef Honda mı?
Toplam 32
Yorum
yok ben honda fılan istemem bize ferrrari gibi adam lazım hızlı forvet çalım atabilen lensin forvet versiyonu yokmu
- 2017’nin zirvesi Eskişehir’in
Toplam 2
Yorum
Tarafsız Eskisehir boşuna uğraşıyor süper lige ilk 2 den çıkacak takım Göztepe ve malatya, play ofdanda süpriz olmazsa sivas,
Beşiktaş Kulübü: "Milletimizin başı sağolsun" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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