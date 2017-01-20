 Beşiktaş Kulübü: "Milletimizin başı sağolsun" – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Beşiktaş Kulübü: "Milletimizin başı sağolsun"

    Beşiktaş Kulübü: "Milletimizin başı sağolsun"

    Beşiktaş Kulübü, El Bab'da şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diledi.

    Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

    "Fırat Kalkanı harekatının 150'nci gününde El Bab bölgesinde teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği hain terör saldırısında 5 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

    Milletimiz için terör ile yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da fedakarca mücadele eden, bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen, gazi olan kahraman askerlerimize minnet borçluyuz.

    El Bab'da şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diler, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ederiz."

    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:54
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