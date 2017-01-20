Alanya maçı Alper Ulusoy’un
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanacak olan karşılaşma 23 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile İbrahim Bozbey yapacak. Dördüncü hakem ise Bülent Birincioğlu olacak.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Alanya maçı Alper Ulusoy’un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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