 Alanya maçı Alper Ulusoy’un – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Alanya maçı ’un

    Alanya maçı Alper Ulusoy’un
    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanacak olan karşılaşma 23 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmayı yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile İbrahim Bozbey yapacak. Dördüncü hakem ise Bülent Birincioğlu olacak.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:12
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