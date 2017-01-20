80.Kartal Yuvası Haliç'te açıldı
Beşiktaş Kulübü resmi ürünlerini satan Kartal Yuvası'nın 80. mağazası, Biz Cevahir Haliç AVM'de açıldı.
Alkışlar eşliğinde açılış kurdelasını kesen Başkan Fikret Orman, daha sonra yeni mağazayı gezdi ve ürünleri inceledi.
Başkan Fikret Orman burada yaptığı açıklamada; "Mağazacılık büyüyor. Camiamızın içinden insanlarla büyümesi hoşuma gidiyor. Terör olaylarından dolayı çarşılar boştu. İnşallah çarşılar dolacaktır. AVM sahipleri arkadaşlarımız da yardımcı oldular ve burada bir mağaza açmak istedik. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
Hüseyin Mican ise, Kartal Yuvası markasına yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:00
- "Josue istediği yere gidebilir"
Toplam 3
Yorum
sağda linnesimiz var o yüzden josue,selçuk,h.balta,semih,cavanda,sabri gönderilmelidir. hem yaşlılar hem doymuşlar. yazık bu adamlara verilen paraya, oynamıyıyorlar
- Hedef Honda mı?
Toplam 22
Yorum
Fenerbahçe Zamanında çok övülen bir futolcuydu. Bakıyorum şimdi kimse istemiyor ilginç. Önemli olan oyuncu ile takımın kimyasının uyuşması.
- Gökhan'ın burnu kırıldı
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal İlk izlenimim Mitroviç, Miloşeviç'ten daha iyi...Daha hızlı ve pozisyon bilgisi daha yüksek...İki ayağını kullanabilmesi avantaj...
80.Kartal Yuvası Haliç'te açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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