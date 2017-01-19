 RMK Marine Euroleague 1’de – Fotomaç – 19 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    RMK Marine Euroleague 1’de

    RMK Marine Euroleague 1’de
    Beşiktaş RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 3-4 Şubat'ta Almanya'da düzenlenecek Euroleague 1 Kupası'nda; Alman RSB Thüringia Bulls, İtalyan ASD Handicap Sport Varese, Fransız sc Meaux bf ve İsrail'den Ilan Ramat Gan takımlarıyla karşılaşacak.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:58
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    RMK Marine Euroleague 1’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.