Mitrovic sol bek de oynar
Teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'ın yeni transfer Matej Mitrovic'e güveniyor. Yönetimle yaptığı görüşmede hem Babel hem de Mitrovic takviyeleri için teşekkür eden tecrübeli çalıştırıcının, Ersan Gülüm'ün transferinin gerçekleşmemesinin sorun olmayacağını belirtti. Şenol Güneş'in, "Hırvat oyuncumuz Mitrovic, sol stoperde de oynayabilir" dediği öğrenildi.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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