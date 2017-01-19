 Mitrovic sol bek de oynar – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Mitrovic sol bek de oynar

    Mitrovic sol bek de oynar
    Teknik direktör , 'ın yeni transfer Matej Mitrovic'e güveniyor. Yönetimle yaptığı görüşmede hem Babel hem de Mitrovic takviyeleri için teşekkür eden tecrübeli çalıştırıcının, Ersan Gülüm'ün transferinin gerçekleşmemesinin sorun olmayacağını belirtti. Şenol Güneş'in, "Hırvat oyuncumuz Mitrovic, sol stoperde de oynayabilir" dediği öğrenildi.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:47
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