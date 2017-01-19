Mario Gomez’e Güneş desteği
Teknik direktör Güneş, siyah-beyazlı yönetime “Sezon sonu Gomez’i alabiliyorsak, Demba Ba’yı şimdi almayı istemem” diyerek Alman golcü için olumlu bir rapor sundu.
Ara transfer döneminde kadrosunu Babel ve Mitrovic'i alarak güçlendiren Beşiktaş'ta gözler, santrfor takviyesine çevrilmiş durumda. Aboubakar'dan bugüne kadar beklenen verimi alamayan siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in istediği pivot santrfor için arayışlarını sürdürürken; yönetimin önündeki listenin ilk sırasında Mario Gomez ve Demba Ba'nın isimleri bulunuyor. Beşiktaş'ın transferden sorumlu yetkilileri, teknik direktör Güneş'e ilk olarak Demba Ba'yla ilgili görüşünü sordu, ardından da Senegalli oyuncunun kendisine Hapoel maçına kadar yetişeceği sözünü verdiğini ve Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğundan bahsetti. Tecrübeli çalıştırıcı Güneş'in ise sezon sonunda Mario Gomez'i alabiliyorlarsa Demba Ba'yı istemediğini; sezonu Cenk Tosun ve Aboubakar'ın yanına genç ve geleceği olan bir isim transfer edilirse tamamlayabileceğini söyledi.
MUTLUYDUM
Bu arada geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gomez de, kariyerini The Players Tribune için kaleme aldı. Fiorentina'daki her şeyi unutmak istediği için Türkiye'ye gittiğini belirten Gomez şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş için oynamayı Euro 2016 ve bir şampiyonluk için şans olarak gördüm. Çoğu insan bu transferi kariyerimin sonu olarak algıladı ama ihtiyacım olan zıplamayı ve başlangıcı yaptım. İstanbul'daki hayat beni ileriye götürdü. Bu enerjiyi kullandım ve lig şampiyonluğunu kazandık.
TÜRK TARAFTARLAR KULÜPLERİ İÇİN YAŞIYOR
Mario Gomez, Türk taraftarların inanılmaz bir takım sevgisi yaşadığını ifade etti. Alman forvet, "Bu dünyada kulüpleri için var oluyorlar. Her hafta kulüpleri için yaşıyorlar. Orada olmak ve onların önünde oynamak inanılmaz bir deneyimdi" diye konuştu.
MUTLUYDUM
Bu arada geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gomez de, kariyerini The Players Tribune için kaleme aldı. Fiorentina'daki her şeyi unutmak istediği için Türkiye'ye gittiğini belirten Gomez şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş için oynamayı Euro 2016 ve bir şampiyonluk için şans olarak gördüm. Çoğu insan bu transferi kariyerimin sonu olarak algıladı ama ihtiyacım olan zıplamayı ve başlangıcı yaptım. İstanbul'daki hayat beni ileriye götürdü. Bu enerjiyi kullandım ve lig şampiyonluğunu kazandık.
TÜRK TARAFTARLAR KULÜPLERİ İÇİN YAŞIYOR
Mario Gomez, Türk taraftarların inanılmaz bir takım sevgisi yaşadığını ifade etti. Alman forvet, "Bu dünyada kulüpleri için var oluyorlar. Her hafta kulüpleri için yaşıyorlar. Orada olmak ve onların önünde oynamak inanılmaz bir deneyimdi" diye konuştu.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
Mario Gomez’e Güneş desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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