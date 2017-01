Mario Gomez’e Güneş desteği

Ara transfer döneminde kadrosunuve'i alarak güçlendiren Beşiktaş 'ta gözler, santrfor takviyesine çevrilmiş durumda.'dan bugüne kadar beklenen verimi alamayan siyah-beyazlılar, Şenol Güneş 'in istediği pivot santrfor için arayışlarını sürdürürken; yönetimin önündeki listenin ilk sırasındave'nın isimleri bulunuyor. Beşiktaş'ın transferden sorumlu yetkilileri, teknik direktör Güneş'e ilk olarak'yla ilgili görüşünü sordu, ardından daoyuncunun kendisine Hapoel maçına kadar yetişeceği sözünü verdiğini ve Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğundan bahsetti. Tecrübeli çalıştırıcı Güneş'in ise; sezonu Cenk Tosun ve Aboubakar'ın yanına genç ve geleceği olan bir isim transfer edilirse tamamlayabileceğini söyledi.Bu arada geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gomez de, kariyeriniiçin kaleme aldı. Fiorentina'daki her şeyi unutmak istediği için Türkiye'ye gittiğini belirten Gomez şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş için oynamayı Euro 2016 ve bir şampiyonluk için şans olarak gördüm. Çoğu insan bu transferi kariyerimin sonu olarak algıladı ama. Bu enerjiyi kullandım ve lig şampiyonluğunu kazandık. Mario Gomez , Türk taraftarların inanılmaz bir takım sevgisi yaşadığını ifade etti. Alman forvet, "Bu dünyada kulüpleri için var oluyorlar. Her hafta kulüpleri için yaşıyorlar. Orada olmak ve onların önünde oynamak inanılmaz bir deneyimdi" diye konuştu.