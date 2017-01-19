 Kartal’ın kupa mesaisi a2'de – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Kartal’ın kupa mesaisi a2'de

    Kartal’ın kupa mesaisi a2'de

    , 5. haftasında bugün Darıca GB’yi konuk ediyor Vodafone Arena’da 18.00’de başlayacak mücadele A2’den canlı olarak ekranlara gelecek.

    , D Grubu 5. haftasında Spor Toto 3. Lig ekibi 'ni konuk edecek. Vodafone Arena'da saat 18.00'de başlayacak olan ve Türkiye'nin Yeni Kanalı A2'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Kupadaki ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan siyah-beyazlılar; gruptan çıkmayı daha önce garantiledi. Beşiktaş, rakibi Darıca GB karşısında bugün sadece 1 puan aldığı takdirde bile, bir maç kala lider olarak D Grubu'ndan çıkmaya hak kazanacak.

    Dört karşılaşmasında 1 kez kazanıp, 3 maçtan mağlup ayrılan Darıca Gençlerbirliği ise grupta son sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan ilk maçı, siyah-beyazlı takım deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Bu arada teknik direktör Şenol Güneş'in, Süper Lig'de Osmanlıspor ile yapılan maçta 18'e aldığı ancak sahaya sürmediği yeni transfer Matej Mitrovic'i bugün ilk 11'de oynatması bekleniyor. Hafif sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ile Ryan Babel ise dinlendirilecek.

    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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