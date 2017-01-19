Kartal’ın kupa mesaisi a2'de
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında bugün Darıca GB’yi konuk ediyor Vodafone Arena’da 18.00’de başlayacak mücadele A2’den canlı olarak ekranlara gelecek.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Vodafone Arena'da saat 18.00'de başlayacak olan ve Türkiye'nin Yeni Kanalı A2'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Kupadaki ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan siyah-beyazlılar; gruptan çıkmayı daha önce garantiledi. Beşiktaş, rakibi Darıca GB karşısında bugün sadece 1 puan aldığı takdirde bile, bir maç kala lider olarak D Grubu'ndan çıkmaya hak kazanacak.
Dört karşılaşmasında 1 kez kazanıp, 3 maçtan mağlup ayrılan Darıca Gençlerbirliği ise grupta son sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan ilk maçı, siyah-beyazlı takım deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Bu arada teknik direktör Şenol Güneş'in, Süper Lig'de Osmanlıspor ile yapılan maçta 18'e aldığı ancak sahaya sürmediği yeni transfer Matej Mitrovic'i bugün ilk 11'de oynatması bekleniyor. Hafif sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ile Ryan Babel ise dinlendirilecek.
Dört karşılaşmasında 1 kez kazanıp, 3 maçtan mağlup ayrılan Darıca Gençlerbirliği ise grupta son sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan ilk maçı, siyah-beyazlı takım deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Bu arada teknik direktör Şenol Güneş'in, Süper Lig'de Osmanlıspor ile yapılan maçta 18'e aldığı ancak sahaya sürmediği yeni transfer Matej Mitrovic'i bugün ilk 11'de oynatması bekleniyor. Hafif sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ile Ryan Babel ise dinlendirilecek.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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