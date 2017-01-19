 Kartal’a nefes aldıran kredi – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Kartal’a nefes aldıran kredi

    Kartal’a nefes aldıran kredi
    yönetiminin 4 dönem öncesinden gelen yüksek miktardaki banka borçlarını yeniden yapılandırarak ödeme süresini uzatıp, arta kalan bölümün sıcak para girişi sağlaması ile mali açıdan nefes aldıracak anlaşmanın imzalandığı öğrenildi. 250 Milyon TL tutarlı anlaşmanın 190 milyon TL'lik kısmı eski borçların yapılandırılması için kullanılacak.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:49
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