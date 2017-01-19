Kartal’a nefes aldıran kredi
Beşiktaş yönetiminin 4 dönem öncesinden gelen yüksek miktardaki banka borçlarını yeniden yapılandırarak ödeme süresini uzatıp, arta kalan bölümün sıcak para girişi sağlaması ile mali açıdan nefes aldıracak anlaşmanın imzalandığı öğrenildi. 250 Milyon TL tutarlı anlaşmanın 190 milyon TL'lik kısmı eski borçların yapılandırılması için kullanılacak.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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