Kaan Baysal Getafe’ye gitti
PSV'den ayrıldıktan sonra Galatasaray ve Beşiktaş altyapılarında şansını deneyen genç oyuncu Kaan Baysal'ın son durağı İspanya oldu. İspanya 2. Ligi ekiplerinden Getafe, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kaan Baysal'ı transfer etti. İspanya 2. Ligi'nde 35 puanla 3. sırada yer alan Getafe, Kaan Baysal ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kaan, Beşiktaş'ta A takım forması giyememişti.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
Kaan Baysal Getafe’ye gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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