 Kaan Baysal Getafe’ye gitti – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    ’ye gitti

    Kaan Baysal Getafe’ye gitti
    PSV'den ayrıldıktan sonra Galatasaray ve Beşiktaş altyapılarında şansını deneyen genç oyuncu 'ın son durağı İspanya oldu. İspanya 2. Ligi ekiplerinden , 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kaan Baysal'ı transfer etti. İspanya 2. Ligi'nde 35 puanla 3. sırada yer alan Getafe, Kaan Baysal ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kaan, Beşiktaş'ta A takım forması giyememişti.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:51
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