 İstikrar abidesi Marcelo – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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HEPSİ
    19 Ocak 2017, Perşembe
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    İstikrar abidesi Marcelo

    İstikrar abidesi Marcelo
    'a geçen sene devre arasında transfer olan , formaya adeta yapıştı. 2016-2017 sezonunda ligde geride kalan 17 haftada sadece sarı kart cezalısı olduğu için bir maç kaçıran 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan 16 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı, ayrıca 2 de gol attı.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
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