 Genç forvet Obbi Oulare – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Genç forvet

    Genç forvet Obbi Oulare

    'ın forvet listesine sürpriz bir isim daha eklendi. Daha önce F.Bahçe forması giyen Süleyman Oulare'nin oğlu ...

    yönetimi, oyuncunun babasının kendilerini bizzat aradığını ve oğlunun Beşiktaş'ta forma giymesini istediğini söylediğini ifade etti.

    Baba Oulare, 21 yaşındaki oğlunun, 1.96 boyunda olduğunu ve kiralık oynadığı Waragem'de hayal kırıklığı yaşadığı için oldukça uygun şartlarda alabileceğini söyledi. Oulare teklifini ilgi çekici bulan Şenol Güneş'in de bu transfere yeşil ışık yakabileceği bildirildi.

    Usta teknik adam, Vincent Aboubakar'ın bonservisinin alınmasına sıcak bakmıyor.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:59
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