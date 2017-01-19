Genç forvet Obbi Oulare
Beşiktaş'ın forvet listesine sürpriz bir isim daha eklendi. Daha önce F.Bahçe forması giyen Süleyman Oulare'nin oğlu Obbi Oulare...
Beşiktaş yönetimi, oyuncunun babasının kendilerini bizzat aradığını ve oğlunun Beşiktaş'ta forma giymesini istediğini söylediğini ifade etti.
Baba Oulare, 21 yaşındaki oğlunun, 1.96 boyunda olduğunu ve kiralık oynadığı Waragem'de hayal kırıklığı yaşadığı için oldukça uygun şartlarda alabileceğini söyledi. Oulare teklifini ilgi çekici bulan Şenol Güneş'in de bu transfere yeşil ışık yakabileceği bildirildi.
Usta teknik adam, Vincent Aboubakar'ın bonservisinin alınmasına sıcak bakmıyor.
Baba Oulare, 21 yaşındaki oğlunun, 1.96 boyunda olduğunu ve kiralık oynadığı Waragem'de hayal kırıklığı yaşadığı için oldukça uygun şartlarda alabileceğini söyledi. Oulare teklifini ilgi çekici bulan Şenol Güneş'in de bu transfere yeşil ışık yakabileceği bildirildi.
Usta teknik adam, Vincent Aboubakar'ın bonservisinin alınmasına sıcak bakmıyor.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
Genç forvet Obbi Oulare haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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