 Fabricio varsa korkma! – Fotomaç – 19 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    varsa korkma!

    Fabricio varsa korkma!
    maçında yaptığı 3 kritik kurtarış ile galibiyette önemli rol oynayan kaleci , şu ana kadar kalesine isabet eden 58 şuttan 10'una (%17.24) gol izni verdi. İspanyol eldiven bu performansıyla sadece, 68 şutta 11 gol yiyen (%16.18) Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'a geçildi.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fabricio varsa korkma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.