 Ekici’yi kim istemiyor? – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ekici’yi kim istemiyor?

    Ekici’yi kim istemiyor?

    Beşiktaşlı yöneticiler, ’yi teknik direktör Güneş’in istemediği yönündeki iddialar için, “Bunları F.Bahçeliler söylüyor” yorumunu yaptılar.

    'ın ara transfer döneminde renklerine bağlamak istediği isimlerden biri olan Mehmet Ekici'yle ilgili siyah-beyazlı yöneticiler, çarpıcı bir yorumda bulundular. Trabzonspor'un, kendilerinden izin almadan F.Bahçe ile görüşme yaptığından dolayı kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'ye Beşiktaş'ın ihtiyacı olmadığı iddialarına, siyah-beyazlıların transferden sorumlu yöneticilerinden ilginç bir cevap geldi.

    OYUNA GELMEYiN ARKADAŞLAR
    Osmanlıspor maçından sonra bazı Ankaralı taraftarların "Mehmet'i almayalım, takımımız taş gibi" sözlerine siyah-beyazlı yetkililer şöyle yanıt verdi: "Bu oyunlara gelmeyin arkadaşlar. Sosa gitti diye bizi yerden yere vurdular. Sosa'nın yerini dolduramadığımızı, aldığımız oyuncuların yetersiz ve tecrübesiz olduğunu söylediler. Ama her şey ortada! Şimdi de, Ekici'nin Fenerbahçe'ye gitmesi için, bizim Mehmet'e ihtiyacımızın olmadığını söylüyorlar. Kim bunları söyleyenler, F.Bahçeliler. Biz transferde kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünüyoruz. Kimi istiyorsak alacak güce de sahibiz. Merak etmeyin, bize güvenin."
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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