Ekici’yi kim istemiyor?
Beşiktaşlı yöneticiler, Mehmet Ekici’yi teknik direktör Güneş’in istemediği yönündeki iddialar için, “Bunları F.Bahçeliler söylüyor” yorumunu yaptılar.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine bağlamak istediği isimlerden biri olan Mehmet Ekici'yle ilgili siyah-beyazlı yöneticiler, çarpıcı bir yorumda bulundular. Trabzonspor'un, kendilerinden izin almadan F.Bahçe ile görüşme yaptığından dolayı kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'ye Beşiktaş'ın ihtiyacı olmadığı iddialarına, siyah-beyazlıların transferden sorumlu yöneticilerinden ilginç bir cevap geldi.
OYUNA GELMEYiN ARKADAŞLAR
Osmanlıspor maçından sonra bazı Ankaralı taraftarların "Mehmet'i almayalım, takımımız taş gibi" sözlerine siyah-beyazlı yetkililer şöyle yanıt verdi: "Bu oyunlara gelmeyin arkadaşlar. Sosa gitti diye bizi yerden yere vurdular. Sosa'nın yerini dolduramadığımızı, aldığımız oyuncuların yetersiz ve tecrübesiz olduğunu söylediler. Ama her şey ortada! Şimdi de, Ekici'nin Fenerbahçe'ye gitmesi için, bizim Mehmet'e ihtiyacımızın olmadığını söylüyorlar. Kim bunları söyleyenler, F.Bahçeliler. Biz transferde kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünüyoruz. Kimi istiyorsak alacak güce de sahibiz. Merak etmeyin, bize güvenin."
OYUNA GELMEYiN ARKADAŞLAR
Osmanlıspor maçından sonra bazı Ankaralı taraftarların "Mehmet'i almayalım, takımımız taş gibi" sözlerine siyah-beyazlı yetkililer şöyle yanıt verdi: "Bu oyunlara gelmeyin arkadaşlar. Sosa gitti diye bizi yerden yere vurdular. Sosa'nın yerini dolduramadığımızı, aldığımız oyuncuların yetersiz ve tecrübesiz olduğunu söylediler. Ama her şey ortada! Şimdi de, Ekici'nin Fenerbahçe'ye gitmesi için, bizim Mehmet'e ihtiyacımızın olmadığını söylüyorlar. Kim bunları söyleyenler, F.Bahçeliler. Biz transferde kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünüyoruz. Kimi istiyorsak alacak güce de sahibiz. Merak etmeyin, bize güvenin."
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
Ekici’yi kim istemiyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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