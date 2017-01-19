Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
İşte Beşiktaş'ın ilk 11'i
Utku, Beck, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç, Veli, Gökhan İnler, Tolgay, Quaresma, Aras Özbiliz, Ömer Şişmanoğlu
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
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