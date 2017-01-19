 Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi

    Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, Kerim Frei'yi 2,7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Birmingham'a sattı.

    Forma şansı bulamadığı için devre arasında takımdan ayrılacağı konuşulan 23 yaşındaki genç oyuncu Beşiktaş'tan ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüple, Championship ekibi Birmingham, Kerim Frei'nin transferi için 2,7 milyon Euro bonservis fiyatında el sıkıştı.

    Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

    "Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City F.C. ile görüşmelere başlanmıştır."

    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:06
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