Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Kerim Frei'yi 2,7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Birmingham'a sattı.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City F.C. ile görüşmelere başlanmıştır."
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:06
- Köybaşı çıldırdı
Toplam 22
Yorum
efelinaz kurallar bu yıl değişti. zaten penaltı ile cezayı kesmişsin kırmızı kart yanlış sarı kart olmalıydı.
- Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi
Toplam 26
Yorum
Arkadaşlar uayanın Çok büyük para bunlar Kerim Beşiktaşı nerde kurtardı avrupa çapında zaten yoktu eee bizim konuştuğumuz para o oyuncuya oynamadan yıllık5 MTL
- Suk, beklentileri karşılayamadı
Toplam 11
Yorum
Ts616 Sorun Suk ta değil.
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