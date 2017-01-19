Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi

Forma şansı bulamadığı için devre arasında takımdan ayrılacağı konuşulan 23 yaşındaki genç oyuncu Beşiktaş'tan ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüple, Championship ekibi Birmingham, Kerim Frei'nin transferi için 2,7 milyon Euro bonservis fiyatında el sıkıştı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City F.C. ile görüşmelere başlanmıştır."