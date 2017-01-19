 Alman yıldız kulüp arıyor – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Alman yıldız kulüp arıyor

    Alman yıldız kulüp arıyor
    Eski Beşiktaşlı Roberto Hilbert'in, 3.5 yıllık Bayer Leverkusen macerasını noktalanıyor. Leverkusen Teknik Direktörü Roger Schmidt de Hilbert'in istediği kulübe gidebileceğini belirtti. Ara transfer döneminin başında Başakşehir ile adı anılan ancak transferi gerçekleşmeyen , 2013'te bonservissiz olarak Beşiktaş'tan Leverkusen'e transfer olmuştu.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:58
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