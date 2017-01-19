34’lük McGregor, Cardiff’de
İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, bir dönem Beşiktaş forması da giyen İskoç kaleci Allan McGregor'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Premier Lig'de Hull City forması giyen 34 yaşındaki kaleci, 2012-13 sezonunda 26 maçta forma giymişti.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
34’lük McGregor, Cardiff’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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