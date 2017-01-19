 34’lük McGregor, Cardiff’de – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    34’lük McGregor, Cardiff’de

    34’lük McGregor, Cardiff’de
    İngiltere Championship ekiplerinden , bir dönem Beşiktaş forması da giyen İskoç kaleci Allan McGregor'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Premier Lig'de Hull City forması giyen 34 yaşındaki kaleci, 2012-13 sezonunda 26 maçta forma giymişti.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
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