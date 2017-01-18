 ''Veli Kavlak ayrılmayacak'' – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    '' ayrılmayacak''

    ''Veli Kavlak ayrılmayacak''
    Teknik Direktörü 'in, gönderilmesi yönünde rapor verdiği isimlerden Veli Kavlak'ın menajeri Ercan Kayhan, oyuncusunun ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Kayhan, "Veli, formasını geri almak istiyor, başka düşüncesi yok" dedi.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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