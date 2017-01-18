Sonuç iyi, rakam kötü
Beşiktaş, deplasmanda Osmanlıspor’u 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçse de topa sahip olma ve isabetli pas yüzdesi olarak sezonun en kötü karşılaşmasını yaptı.
Siyah-beyazlılar, haftayı Ankara deplasmanında Osmanlıspor'u yenerek kayıpsız geçmesine rağmen, skor hariç saha içerisindeki istatistiklerde sezonun en kötü rakamlarını elde etti. Hava ve zemin koşullarının elverişsiz olması sebebiyle, daha kontrollü bir oyun oynayan ve topu rakibine vermeyi tercih eden Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez topa sahip olmada %50'nin altına düştü. Siyah-beyazlıların aynı zamanda pas yüzdesi ve başarılı pas sayısı da dibi gördü. Osmanlıspor maçında %71 isabetli pas yüzdesi yakalayan Beşiktaş, 283 kez başarılı pas yapabildi. Bu rakamlarda, bu sezon siyah-beyazlılar adına ligin en düşük rakamları olarak göze çarptı.
KAPTAN FARKI
Bu arada Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın attığı golün asistini yapan Oğuzhan, Beşiktaş formasıyla 14'üncü asistine ulaştı. Sahada kaptan olarak çıkan Oğuzhan'ın bu asistlerin 12'sini deplasmanda yapması dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş Ankara deplasmanında toplaş 113.9 km koşarken, orta sahanın başarılı isimleri Atiba ve Oğuzhan 11.34 km koştular.
KAPTAN FARKI
Bu arada Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın attığı golün asistini yapan Oğuzhan, Beşiktaş formasıyla 14'üncü asistine ulaştı. Sahada kaptan olarak çıkan Oğuzhan'ın bu asistlerin 12'sini deplasmanda yapması dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş Ankara deplasmanında toplaş 113.9 km koşarken, orta sahanın başarılı isimleri Atiba ve Oğuzhan 11.34 km koştular.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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