 Sonuç iyi, rakam kötü – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Sonuç iyi, rakam kötü

    Sonuç iyi, rakam kötü

    , deplasmanda ’u 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçse de topa sahip olma ve isabetli pas yüzdesi olarak sezonun en kötü karşılaşmasını yaptı.

    Siyah-beyazlılar, haftayı Ankara deplasmanında 'u yenerek kayıpsız geçmesine rağmen, skor hariç saha içerisindeki istatistiklerde sezonun en kötü rakamlarını elde etti. Hava ve zemin koşullarının elverişsiz olması sebebiyle, daha kontrollü bir oyun oynayan ve topu rakibine vermeyi tercih eden , bu sezon ligde ilk kez topa sahip olmada %50'nin altına düştü. Siyah-beyazlıların aynı zamanda pas yüzdesi ve başarılı pas sayısı da dibi gördü. Osmanlıspor maçında %71 isabetli pas yüzdesi yakalayan Beşiktaş, 283 kez başarılı pas yapabildi. Bu rakamlarda, bu sezon siyah-beyazlılar adına ligin en düşük rakamları olarak göze çarptı.

    KAPTAN FARKI
    Bu arada Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın attığı golün asistini yapan Oğuzhan, Beşiktaş formasıyla 14'üncü asistine ulaştı. Sahada kaptan olarak çıkan Oğuzhan'ın bu asistlerin 12'sini deplasmanda yapması dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş Ankara deplasmanında toplaş 113.9 km koşarken, orta sahanın başarılı isimleri Atiba ve Oğuzhan 11.34 km koştular.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:12
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