Şişmanoğlu takıma döndü
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında Darıca GB ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Sakatlığı geçen Ömer Şişmanoğlu takımla çalışmalara başladı. Çift kale maç ve şut çalışması yapan siyahbeyazlılar, hazırlıklarını bugün yapacağı tek antrenmanla tamamlayacak.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
Şişmanoğlu takıma döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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