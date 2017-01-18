 Şişmanoğlu takıma döndü – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Şişmanoğlu takıma döndü

    Şişmanoğlu takıma döndü
    , Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında Darıca GB ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Sakatlığı geçen Ömer Şişmanoğlu takımla çalışmalara başladı. Çift kale maç ve şut çalışması yapan siyahbeyazlılar, hazırlıklarını bugün yapacağı tek antrenmanla tamamlayacak.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:57
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