 Sen bir yıldızsın!.. Sen de idolümsün – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Sen bir yıldızsın!.. Sen de idolümsün

    Sen bir yıldızsın!.. Sen de idolümsün

    'ın iki yıldızı ile , şahsi hesaplarından birbirlerine övgüler yağdırdılar.

    Portekizli futbolcu resmi instagram hesabından ile birlikte olan fotoğrafını yayınlayarak "Sen bir yıldızsın oğlum" açıklamasında bulundu. 'nın bu övgüsüne Talisca'dan cevap gecikmedi. Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Quaresma için "Sen de idolümsün" ifadesini kullandı.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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