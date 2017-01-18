Sen bir yıldızsın!.. Sen de idolümsün
Beşiktaş'ın iki yıldızı Quaresma ile Talisca, şahsi hesaplarından birbirlerine övgüler yağdırdılar.
Portekizli futbolcu resmi instagram hesabından Talisca ile birlikte olan fotoğrafını yayınlayarak "Sen bir yıldızsın oğlum" açıklamasında bulundu. Quaresma'nın bu övgüsüne Talisca'dan cevap gecikmedi. Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Quaresma için "Sen de idolümsün" ifadesini kullandı.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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