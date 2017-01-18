Sen bir yıldızsın!.. Sen de idolümsün









Beşiktaş'ın iki yıldızı Quaresma ile Talisca, şahsi hesaplarından birbirlerine övgüler yağdırdılar. Portekizli futbolcu resmi instagram hesabından Talisca ile birlikte olan fotoğrafını yayınlayarak "Sen bir yıldızsın oğlum" açıklamasında bulundu. Quaresma 'nın bu övgüsüne Talisca'dan cevap gecikmedi. Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Quaresma için "Sen de idolümsün" ifadesini kullandı. 18 Ocak 2017, Çarşamba Güncelleme: 01:51 Etiketler: Beşiktaş, Talisca, Quaresma







