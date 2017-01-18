Quaresma özür diledi
Osmanlı maçında oyundan alınınca eldivenlerini hocasının önüne fırlatan Portekizli “Yaptığım hareket yanlıştı. Bu hareketin ne kulüple ne de hocayla alakası yok” dedi.
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Quaresma, Osmanlıspor maçında oyundan alınınca çıldırdı. Portekizli yıldız, kulübeye doğru yürürken eldivenlerini hocasının önüne fırlattı. Quaresma sosyal medya hesabından olaya şu sözlerle açıklık getirdi: "Şampiyonluk yolunda çok kritik bir deplasman olan ve zor şartlarda oynanan Osmanlıspor maçında takımım için mücadele etme isteğim nedeniyle oyundan çıkarken çok yanlış bir tepki gösterdim. Yaptığım işe duyduğum aşk çok büyük, sahada her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Oyundan çıkmayı beklemiyordum, yaptığım hareket yanlıştı. Bu hareketin ne kulüple ne de hocayla alakası yok. Hocamla ilişkimiz çok iyi kendisi çok büyük saygı duyduğum bir insan. Lütfen Beşiktaş için ortak hırs ve mücadelemizi kimse başka yerlere çekmesin, aramız çok iyi. Hep beraber çalışıp, ana hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız."
YÖNETİMDEN CEZA GELİYOR
Beşiktaş yönetimi, Osmanlıspor maçında sahayı terk ederken eldivenlerini Şenol Güneş'in önüne fırlatan Quaresma'ya ceza vermeye hazırlanıyor. Güneş'in raporu doğrultusunda bugün Portekizli yıldıza verilecek para cezası görüşüleceği öğrenilirken, Quaresma'ya disiplinsiz hareketleri sebebi ile 20 bin euro para cezası çıkması bekleniyor.
YÖNETİMDEN CEZA GELİYOR
Beşiktaş yönetimi, Osmanlıspor maçında sahayı terk ederken eldivenlerini Şenol Güneş'in önüne fırlatan Quaresma'ya ceza vermeye hazırlanıyor. Güneş'in raporu doğrultusunda bugün Portekizli yıldıza verilecek para cezası görüşüleceği öğrenilirken, Quaresma'ya disiplinsiz hareketleri sebebi ile 20 bin euro para cezası çıkması bekleniyor.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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