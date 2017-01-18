 Quaresma özür diledi – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    özür diledi

    Quaresma özür diledi

    Osmanlı maçında oyundan alınınca eldivenlerini hocasının önüne fırlatan Portekizli “Yaptığım hareket yanlıştı. Bu hareketin ne kulüple ne de hocayla alakası yok” dedi.

    'ın tecrübeli oyuncusu , maçında oyundan alınınca çıldırdı. Portekizli yıldız, kulübeye doğru yürürken eldivenlerini hocasının önüne fırlattı. Quaresma sosyal medya hesabından olaya şu sözlerle açıklık getirdi: "Şampiyonluk yolunda çok kritik bir deplasman olan ve zor şartlarda oynanan Osmanlıspor maçında takımım için mücadele etme isteğim nedeniyle oyundan çıkarken çok yanlış bir tepki gösterdim. Yaptığım işe duyduğum aşk çok büyük, sahada her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Oyundan çıkmayı beklemiyordum, yaptığım hareket yanlıştı. Bu hareketin ne kulüple ne de hocayla alakası yok. Hocamla ilişkimiz çok iyi kendisi çok büyük saygı duyduğum bir insan. Lütfen Beşiktaş için ortak hırs ve mücadelemizi kimse başka yerlere çekmesin, aramız çok iyi. Hep beraber çalışıp, ana hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız."

    YÖNETİMDEN CEZA GELİYOR
    Beşiktaş yönetimi, Osmanlıspor maçında sahayı terk ederken eldivenlerini Şenol Güneş'in önüne fırlatan Quaresma'ya ceza vermeye hazırlanıyor. Güneş'in raporu doğrultusunda bugün Portekizli yıldıza verilecek para cezası görüşüleceği öğrenilirken, Quaresma'ya disiplinsiz hareketleri sebebi ile 20 bin euro para cezası çıkması bekleniyor.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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