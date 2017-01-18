Muhteşem ikili Kartal'ı uçuruyor
Süper Lig'in 17. haftasında rakip filelere 30 gol gönderen Beşiktaş'ta, Cenk Tosun ve Talisca ikilisi 16 kez ağları havalandırarak Kartal'ı uçuran isimler oldu. Siyah-beyazlıların gollerinin %53’üne imza atan ikiliden Cenk Tosun, 11 golle Beşiktaş’taki en skorer dönemini yaşarken; Talisca ise 7 maçta 5 golle yıldızlaştı.
Beşiktaş'ın iki yıldızı Anderson Talisca ile Cenk Tosun, bu sezon siyah-beyazlı ekibin hücumdaki en büyük gücü olarak dikkati çekiyor... Beşiktaş, Süper Lig'in 17 haftalık bölümünde rakip filelere 30 gol bırakırken, bunların yarısından fazlasına Cenk Tosun ile Talisca imza attı. Her iki oyuncu 17 karşılaşmalık periyotta takımları adına toplam 16 gol kaydetti. Cenk Tosun 11 kez gol sevinci yaşarken, Talisca ise 5 gol attı. Süper Lig kariyerine G.Antep'te başlayan ve bu takımda attığı gollerle adından söz ettirerek 2014-2015'te Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla en golcü sezonunu şimdiden yakalamayı başardı.
DEMBA BA VE MARİO GOMEZ'İ BEKLEDİ
İlk sezonunda Demba Ba'nın yedeği olarak şans bulabilen, geçen sezon ise Gomez'in gölgesinde kalan siyah-beyazlı futbolcu, bu sezon hem daha fazla şans buldu hem de gollerini artırdı. Beşiktaş'ta ilk sezonun tamamında 5 golde kalan ve geçen sezon da 8 kez rakip fileleri havalandıran Cenk, bu sezon 17 karşılaşmada 11 gole ulaşmayı bildi. Cenk Tosun, Süper Lig kariyerinde en golcü sezonunu yaşamaya da çok yaklaştı. Bu sezonun ilk yarısında 11 gole ulaşan siyah- beyazlı oyuncu, kalan 17 maçta atacağı gollerle 2013-2014'teki 13 gollük performansını geçmeye çalışacak.
Beşiktaş'ta bu sezon hücumda etkili performanslardan birini de Anderson Talisca ortaya koydu. Benfica'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Talisca, yaşadığı sakatlığa rağmen en etkili performanslardan birini sergilemeyi başardı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 22 yaşındaki Talisca, bu sezon ligde şu ana dek sadece 7 maçta forma giyebildi. Talisca, bu 7 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırarak gole ne kadar yakın olduğunu gösterdi. Talisca, takımın diğer forvet oyuncuları Ömer ve Aboubakar'dan daha az oynamasına rağmen bu isimleri geçmeyi bildi. Aboubakar 14 maçta 3 golde kalırken, Ömer ise 8 maçta 2 kez gol sevinci yaşayabildi.
SON MAÇLARIN SKORER İSİMLERİ
Beşiktaş'ta gollerin yüzde 53,3'lük bölümünü Cenk Tosun ile Talisca ikilisi kaydetti. Talisca'nın takıma katılmasıyla bu ikilinin son maçlarda hücumdaki katkısı da artmaya başladı. Beşiktaş, son 4 lig maçında 6 gol atarken, bunların 5'ini Cenk ile Talisca attı. Cenk bu 4 karşılaşmada 4 gol kaydederken, Talisca ise 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu süreçte Beşiktaş'ın diğer golünü Aboubakar buldu.
SAMBACI, SOSA'YI UNUTTURDU
Sosa'nın Milan'a gitmesinden sonra Benfica'dan 2 yıllığına kiralanan Brezilyalı genç yetenek Talisca, kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Asistten daha çok golcü kimliğini gösteren Brezilyalı oyuncu bu performansı ile Sosa'yı tamamen unutturacağa benziyor. Talisca 11 maçta 7 gol atarken, 1 de asist yaptı.
TOSUN PAŞA'NIN GALİBİYET SERİSİ
Beşiktaş'taki gol sayısını Osmanlıspor maçında 11'e çıkaran Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla 39 resmi maça ilk 11'de başladı. Beşiktaş; bu karşılaşmalarda 30 gol atmayı başaran golcü oyuncunun forma giydiği 19 maçta 15 galibiyet aldı, sadece 1 kez yenildi.
EN ÇOK İZLENEN GOLÜ ATTI
Turkcell'in GollerCepte uygulamasında 17. haftanın en popüler golü Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca'dan geldi. Toplam 27 gol, 111 bin 568 kez izlenirken; siyah-beyazlıları Osmanlıspor deplasmanda 1-0 öne geçiren Talisca'nın golü 17 bin 752 kez takip edildi.
DEMBA BA VE MARİO GOMEZ'İ BEKLEDİ
İlk sezonunda Demba Ba'nın yedeği olarak şans bulabilen, geçen sezon ise Gomez'in gölgesinde kalan siyah-beyazlı futbolcu, bu sezon hem daha fazla şans buldu hem de gollerini artırdı. Beşiktaş'ta ilk sezonun tamamında 5 golde kalan ve geçen sezon da 8 kez rakip fileleri havalandıran Cenk, bu sezon 17 karşılaşmada 11 gole ulaşmayı bildi. Cenk Tosun, Süper Lig kariyerinde en golcü sezonunu yaşamaya da çok yaklaştı. Bu sezonun ilk yarısında 11 gole ulaşan siyah- beyazlı oyuncu, kalan 17 maçta atacağı gollerle 2013-2014'teki 13 gollük performansını geçmeye çalışacak.
Beşiktaş'ta bu sezon hücumda etkili performanslardan birini de Anderson Talisca ortaya koydu. Benfica'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Talisca, yaşadığı sakatlığa rağmen en etkili performanslardan birini sergilemeyi başardı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 22 yaşındaki Talisca, bu sezon ligde şu ana dek sadece 7 maçta forma giyebildi. Talisca, bu 7 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırarak gole ne kadar yakın olduğunu gösterdi. Talisca, takımın diğer forvet oyuncuları Ömer ve Aboubakar'dan daha az oynamasına rağmen bu isimleri geçmeyi bildi. Aboubakar 14 maçta 3 golde kalırken, Ömer ise 8 maçta 2 kez gol sevinci yaşayabildi.
SON MAÇLARIN SKORER İSİMLERİ
Beşiktaş'ta gollerin yüzde 53,3'lük bölümünü Cenk Tosun ile Talisca ikilisi kaydetti. Talisca'nın takıma katılmasıyla bu ikilinin son maçlarda hücumdaki katkısı da artmaya başladı. Beşiktaş, son 4 lig maçında 6 gol atarken, bunların 5'ini Cenk ile Talisca attı. Cenk bu 4 karşılaşmada 4 gol kaydederken, Talisca ise 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu süreçte Beşiktaş'ın diğer golünü Aboubakar buldu.
SAMBACI, SOSA'YI UNUTTURDU
Sosa'nın Milan'a gitmesinden sonra Benfica'dan 2 yıllığına kiralanan Brezilyalı genç yetenek Talisca, kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Asistten daha çok golcü kimliğini gösteren Brezilyalı oyuncu bu performansı ile Sosa'yı tamamen unutturacağa benziyor. Talisca 11 maçta 7 gol atarken, 1 de asist yaptı.
TOSUN PAŞA'NIN GALİBİYET SERİSİ
Beşiktaş'taki gol sayısını Osmanlıspor maçında 11'e çıkaran Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla 39 resmi maça ilk 11'de başladı. Beşiktaş; bu karşılaşmalarda 30 gol atmayı başaran golcü oyuncunun forma giydiği 19 maçta 15 galibiyet aldı, sadece 1 kez yenildi.
EN ÇOK İZLENEN GOLÜ ATTI
Turkcell'in GollerCepte uygulamasında 17. haftanın en popüler golü Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca'dan geldi. Toplam 27 gol, 111 bin 568 kez izlenirken; siyah-beyazlıları Osmanlıspor deplasmanda 1-0 öne geçiren Talisca'nın golü 17 bin 752 kez takip edildi.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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