 Efes maçı biletleri satışta – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Efes maçı biletleri satışta

    Efes maçı biletleri satışta
    Basketbol Takımı, 15. hafta maçında Anadolu Efes karşısına çıkacak. Karşılaşma 22 Ocak Pazar saat 16.30'da Akatlar Arena'da oynanacak. Satışa çıkan mücadelenin bilet fiyatlarının 20 TL olduğu açıklandı.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:14
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